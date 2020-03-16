Россияне допустили голосование за Путина на следующих выборах президента

57 процентов россиян допускают, что проголосуют за Владимира Путина, если на следующих выборах президента России в 2024 году он вновь выдвинет свою кандидатуру. Однако уточняется, что для этого пока необходимо получить разрешение Конституционного суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар»).

Еще 33 процента опрошенных ответили, что скорее не отдадут голос за действующего лидера страны. 10 процентов затруднились ответить. Кроме того, респондентов спросили об осведомленности о предложении депутата Госдумы Валентины Терешковой дать возможность Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году. 44 процентам граждан было хорошо известно об инициативе, 31 процент «что-то слышали», еще 25 процентов признались, что слышат об этом впервые.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос проводился 12 марта, всего опрошены 2 тысяч человек, статистическая погрешность составляет не более 2,2 процента.

10 марта Валентина Терешкова на заседании Госдумы предложила снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.

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