Глава России Владимир Путин рассказал о работе президентом. Отрывок из очередной серии интервью российского лидера ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3».

«Я же работаю каждый день, я не царствую. Я вообще не думал, что я здесь окажусь», — заявил Путин.

В одной из предыдущих серий интервью, которая вышла 16 марта, российский лидер прокомментировал деятельность российской оппозиции. «Бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно», — сказал глава государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!