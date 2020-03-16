Путин прокомментировал деятельность оппозиции фразой «бардак нам не нужен»

Президент России Владимир Путин прокомментировал деятельность российской оппозиции. Отрывок из очередной серии интервью российского лидера ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» в понедельник, 16 марта, опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3».

«Бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно», — приводится фраза главы государства в коротком видео.

В одной из предыдущих серий интервью, которая вышла 3 марта, Путин назвал цель существования оппозиции. По его словам, оппозиционеры вносят большой положительный вклад, так как улучшают жизнь граждан особенно «на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее».

До этого в рамках интервью президент посоветовал представителям российской оппозиции предложить позитивную программу вместо постоянной критики власти. Он также порекомендовал им выражать свое мнение в интернете вместо того, чтобы выходить на несанкционированные протесты, которые используются для провоцирования силовиков и создания общественного резонанса.

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