Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства выразил мнение, что этим можно разбалансировать ситуацию в стране.

По словам главы государства, с такими призывами «не шутят». «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» — сказал российский президент.

Путин, комментируя действия сотрудников Росгвардии на митингах, отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Президент подчеркнул, что участники акций должны действовать в рамках законодательства, не распускаясь и не допуская погромы.

Журналист агентства ТАСС Андрей Ванденко также спросил главу государства, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходили потерпевшими по уголовным делам после летних митингов, «такие ранимые и трепетные». «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать», — резюмировал глава государства.

5 августа Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз детям сотрудников полиции и Росгвардии.

О задержании блогера Владислава Синицы стало известно 4 августа. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия»).

3 сентября суд признал его виновным в экстремизме, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы. Синица подтвердил факт размещения сообщения с угрозами, однако отверг обвинения в экстремизме.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные митинги, вызванные нарушением прав независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция задержала две тысячи человек.

МВД заявило о случаях нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов. В отношении 20 человек были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти, многим вынесены приговоры.

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