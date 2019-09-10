Призвавший убивать детей силовиков последователь Синицы заинтересовал полицию

Сотрудники Следственного управления по ЦАО Москвы начали проверку после появления новых сообщений с призывом к расправе над детьми, женами и родителями силовиков, разгонявших несанкционированные акции. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, данные сообщения были опубликованы 4 августа в социальной сети Twitter. Их автором является человек под ником Кристина Кандетупчик.

Ранее блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии. Он разместил в Twitter публикацию, которую суд признал экстремистской. Свидетели (увидевшие твит росгвардейцы по фамилиям Андреев и Тарасов) восприняли ее двояко: один — как угрозу, другой — как призыв похищать детей сотрудников Росгвардии и расправляться с ними.

Синица был арестован Пресненским судом Москвы 5 августа. Блогер признал факт размещения поста с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

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