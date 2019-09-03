В Кремле отреагировали на приговор блогеру Синице

В Кремле не будут комментировать приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет за пост в Twitter с призывами к расправам над детьми силовиков. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Telegram-каналу «Подъем».

«Мы традиционно не комментируем решения суда», — заявил Песков.

Приговор Синице вынесли во вторник, 3 сентября. Судебное следствие по его делу заняло один день, допросили двух свидетелей — увидевших твит росгвардейцев Андреева и Тарасова. Один из них утверждал, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его как угрозу.

Прокурор просила приговорить Синицу к максимальному сроку — шести годам лишения свободы. Эксперты нашли в твите призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угрозы и возбуждения ненависти к ним. Блогер признал факт размещения записи с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что решение суда по делу Синицы справедливое и достаточное.

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