Блогера Синицу посадили на пять лет за призывы убивать детей силовиков

Блогера Владислава Синицу, опубликовавшего в Twitter пост с призывами убивать детей силовиков, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом во вторник, 3 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Накануне сообщалось, что гособвинение потребовало приговорить Синицу к шести годам колонии.

Судебное следствие по делу блогера заняло один день, были допрошены два свидетеля — увидевшие твит Синицы росгвардейцы Андреев и Тарасов. При этом один из них заявил, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его как угрозу.

Прокурор огласила материалы дела, уместившиеся в два тома, и выводы экспертов, нашедших в твите призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угрозы и возбуждения ненависти к ним, и попросила приговорить Синицу к максимальному сроку наказания — шести годам лишения свободы.

5 августа Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии. Блогер признал факт размещения записи с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

Как отмечалось, Синица несколько раз принимал участие в несанкционированных акциях, в момент задержания он пытался сломать свой телефон. Следствие проверяет его на причастность к другим преступлениям.

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