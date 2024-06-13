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20:29, 13 июня 2024Силовые структуры

Блогеру Синице дали еще 2,5 года колонии по новому делу об экстремизме

В Костроме блогеру Синице дали еще 2,5 года колонии по делу об экстремизме
Начало событий в новости Блогера Синицу посадили на пять лет за призывы убивать детей силовиков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Свердловский районный суд Костромы за месяц до освобождения дал еще 2,5 года и 10 дней лишении свободы блогеру Владиславу Синице по новому делу об экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Синица обвиняется по двум пунктам статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций и комментариев, а также администрированием сайтов сроком на два года. Во время заседания осужденный вину не признал.

По данным следствия, Синица занимался призывами к экстремизму в колонии. Среди других заключенных и в социальной сети он призывал к необходимости применения насильственных действий в отношении сотрудников Росгвардии, военнослужащих и их детей. Аналогичные призывы он высказывал и в отношении государственной власти, а также против президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что блогера Владислава Синицу, опубликовавшего в Twitter пост с призывами расправиться с детьми силовиков, приговорили к пяти годам лишения свободы. Он обвинялся в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии. Блогер признал факт размещения записи с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

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      Анна Габай
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