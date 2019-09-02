Для блогера Синицы попросили шесть лет за призывы убивать детей силовиков

Гособвинение потребовало приговорить к шести годам колонии блогера Владислава Синицу, опубликовавшего в Twitter пост с призывами убивать детей силовиков. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Медиазона».

По данным издания, судебное следствие заняло один день, были допрошены двое свидетелей — увидевшие твит Синицы росгвардейцы Андреев и Тарасов. При этом один из них заявил, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его как угрозу.

Прокурор огласила материалы дела, уместившиеся в два тома, озвучила выводы экспертов, нашедших в твите призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угроз и возбуждения ненависти к ним, и попросила приговорить Синицу к максимальному сроку наказания — шести годам лишения свободы.

5 августа Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого в экстремизме за публикацию в Twitter угроз в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии. Сам блогер признал факт размещения записи с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

Как отмечалось, Синица несколько раз принимал участие в несанкционированных акциях, в момент задержания он пытался сломать свой телефон. Следствие проверяет его на причастность к совершению других преступлений.

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