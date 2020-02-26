Путин обратился к оппозиции

Президент России Владимир Путин обратился к представителям оппозиции и дал им совет. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства призвал оппозицию предъявить позитивную программу, а не только ругать власть.

По его словам, ругать действующую власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что они нужны, недостаточно. В то же время глава государства отметил, что критика нужна, но ее недостаточно, чтобы развивать страну.

Для того, чтобы донести свою точку зрения до электората, уверен Путин, необязательно устраивать несанкционированные митинги. «Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — сказал он, отметив, что свою позицию до миллиона граждан можно донести при помощи интернета. Президент акцентировал внимание на том, что несанкционированные акции используются, чтобы провоцировать силовые структуры, а это вызывает общественный резонанс.

В том же интервью глава государства высказал свое возмущения призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» — сказал российский президент.

После протестных акций в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые проходили летом 2019 года, было осуждено в общей сложности 20 человек, уточняет газета. Большинство приговоров были основаны на обвинениях в применении насилия к росгвардейцам и полицейским.

Протестующие выступали против решения Мосгоризбиркома, который отказался регистрировать оппозиционных кандидатов, сославшись на проблемы в подписных листах.

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