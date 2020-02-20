В Госдуму внесен проект амнистии осужденных участников протестов в Москве

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект амнистии к 75-летию Победы, в том числе предусматривающий освобождение от наказания осужденных участников митингов в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 февраля.

По словам автора инициативы, фигуранты «московского дела» заслуживают милосердия.

Шаргунов предлагает амнистировать заключенных, которые были осуждены впервые и на срок не более пяти лет, а также тех, кто получил условный срок или наказание, не связанное с лишением свободы.

Депутат также считает, что необходимо отказаться от практики исключать из числа амнистируемых тех осужденных, кого администрация причисляет «к злостным нарушителям порядка». По его словам, попасть в изолятор можно легко, например, не так посмотрев на надзирателя.

После протестных акций в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые проходили летом 2019 года, было осуждено в общей сложности 20 человек, уточняет газета. Большинство приговоров были основаны на обвинениях в применении насилия к росгвардейцам и полицейским.

Протестующие выступали против решения Мосгоризбиркома, который отказался регистрировать оппозиционных кандидатов, сославшись на проблемы в подписных листах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!