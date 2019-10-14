Стало известно о задержании новых фигурантов «московского дела»

Задержаны еще четверо участников митинга 27 июля в Москве. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, задержаны Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Все четверо подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти. По местам их жительства уже проведены обыски.

По версии следствия, Лесных и Мартинцов напали на Рождественке на росгвардейца и повалили на тротуар, после этого Лесных ударил другого сотрудника ведомства ногой. Баршай нанес удар силовику с разбега в спину, Емельянов силой удерживал росгвардейца, мешая ему выполнять служебные обязанности. Действия всех фигурантов подтверждаются видеозаписями и показаниями свидетелей.

В СКР отметили, что всего следствием установлено шесть новых фигурантов дела, но двое скрылись, узнав о проведении следственных действий.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от трех до 10 тысяч человек. Полицейские задержали более тысячи активистов, несколько человек впоследствии стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки.

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