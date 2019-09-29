Полиция Москвы назвала число участников митинга на Сахарова

В согласованном митинге в Москве, начавшемся в 15:00 на проспекте Академика Сахарова, участвуют около 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что охрану порядка и безопасность граждан на мероприятии обеспечивают полицейские и сотрудники Росгвардии.

Задержаний во время акции не было, пишет «Интерфакс».

Митингующие выступают в поддержку фигурантов «московского дела» — активистов, задержанных на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за наличия большого количества брака в подписях. По разным подсчетам, на тех акциях было от 3,5 до 10 тысяч участников. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел. Пять человек получили реальные сроки.

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