Страдания росгвардейцев от прикосновений к шлему проверили экспериментально

Видео: Mediazona / YouTube

Защита фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова провела эксперимент со шлемом росгвардейца, чтобы выяснить, какие физические страдания испытывает силовик от прикосновения к забралу. Видео на своем YouTube-канале опубликовала «Медиазона».

На видео мужчина стоит сначала в расстегнутом, а потом в застегнутом шлеме, а второй задевает за забрало. В обоих случаях, по словам испытуемого, он не почувствовал никакой боли.

Адвокат Жукова Светлана Байтурина просила суд приобщить это видео к делу, но ей было отказано. 9 октября Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор и оставил его без изменений — три года колонии.

Кирилл Жуков участвовал в несогласованной акции протеста 27 июля в Москве, во время которой подошел к нацгвардейцу и дернул его за шлем. На него завели дело о применении насилия к представителю власти — якобы боец Росгвардии испытал физическую боль. Свою вину Жуков не признал.

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