Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова

Росгвардия не нашла нарушений в действиях сотрудников, задержавших актера Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа в Москве. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, в ведомстве не нашли подтверждения сведений о противоправных действиях сотрудников ОМОН столичного главка Росгвардии во время задержания Устинова. Это следует из ответа на обращение, которое Мельников еще в сентябре направлял на имя главы ведомства Виктора Золотова с просьбой проверить информацию, в частности, об избиении актера четырьмя росгвардейцами, во время которого он получил травмы.

В сентябре актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за участие в несогласованной акции, на которой он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а 30 сентября суд заменил ему реальный срок на один год лишения свободы условно.

Еще до смягчения приговора Устинову видео с его задержанием вызвало вопросы у председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который отметил, что запись необходимо «исследовать». День спустя стало известно, что следователь по делу актера решил уволиться из Тверского следственного отдела московского главка Следственного комитета России, заявив, что «устал быть крайним».

Устинов заявлял журналистам, что не собирался участвовать в несогласованной акции и просто спутал массовое мероприятие с ярмаркой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru