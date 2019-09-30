Осужденный после несогласованной акции в Москве Устинов спутал ее с ярмаркой

Актер Павел Устинов, которому Московский городской суд заменил реальный срок на один год лишения свободы условно, заявил, что не знал о проходящей 3 августа в Москве несогласованной акции и спутал ее с ярмаркой. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Устинова, в день задержания он договорился встретиться с другом у метро, чтобы тот рассказал о вакансии, которую нашел для актера. «Откуда я мог знать об акции? Я же этим не интересовался. Я приехал туда, вышел — увидел народ. Ничего удивительного — в Москве в центре народ. Потом я увидел прессу мельком, подумал, может, какая-то звезда приехала, может, какая-то ярмарка», — объяснил он.

Актер добавил, что сотрудники правоохранительных органов подошли к нему, когда он «занимался своими делами в ожидании друга». «Начали меня скручивать. Я не понял, что происходит, кто это такие. Они толкнули меня, кто-то из них пытался мне заломить руку, я просто начал терять равновесие», — рассказал Устинов, добавив, что после задержания его отвели к автозаку и «посадили в общую клетку со всеми».

Затем, как утверждает актер, он услышал, как два сотрудника правоохранительных органов шептались между собой: один из них сказал «давай выберем кого-нибудь посолиднее» и указал на него пальцем. «Говорит, выходи. Я вышел, меня посадили уже не в клетку, а в машине на сиденье у выхода», — вспоминает он. После этого у актера потребовали паспорт.

«Они отошли в сторонку, пошептались, подошли ко мне через десять минут и говорят: "А вы сотруднику вывихнули плечо"», — подчеркнул он.

23-летнего актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за участие в несогласованной акции 3 августа, на которой он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Видео с его задержанием вызвало вопросы у председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который отметил, что запись необходимо «исследовать». День спустя следователь по делу актера решил уволиться из Тверского следственного отдела московского главка Следственного комитета России (СКР), заявив, что «устал быть крайним».

30 сентября Устинову смягчили наказание. Суд заменил реальный срок на один год лишения свободы условно.

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