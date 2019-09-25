Следователь по делу актера Устинова «устал быть крайним» и решил уволиться

Ярослав Заварзин, следователь по делу актера Павла Устинова, решил уволиться из Тверского следственного отдела московского главка Следственного комитета России (СКР). Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается в сообщении, Заварзин «просто устал быть крайним» и уже подал рапорт об отставке. Руководству Заварзин объяснил свое увольнение сложной обстановкой в СКР.

24 сентября сообщалось, что актер Устинов, которого освободили из СИЗО под подписку о невыезде, записал ролик, в котором пообещал поддерживать осужденных за участие в митингах.

Устинов также поблагодарил всех «неравнодушных» людей, благодаря которым он оказался дома. «Спасибо вам, вы реально спасли меня», — сказал актер.

23-летнего актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа он якобы вывихнул росгвардейцу плечо. В его поддержку выступили десятки актеров, режиссеров, худруков и других знаменитостей. 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО.

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