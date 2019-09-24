Актер Павел Устинов пообещал поддерживать осужденных за участие в митингах

Актер Павел Устинов, которого освободили из СИЗО под подписку о невыезде, записал ролик, в котором пообещал поддерживать осужденных за участие в митингах. Об этом сообщает «Дождь».

Он отметил, что знакомится с делами людей, которые также стали фигурантами «московского дела». «Я хочу выразить поддержку родственникам этих ребят. Я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома со своими родными, близкими. Родители этих ребят, держитесь. Я не останусь ни в коем случае в стороне, я буду поддерживать их всеми возможными способами», — заявил артист.

Устинов также поблагодарил всех «неравнодушных» людей, благодаря которым он оказался дома. «Спасибо вам, вы реально спасли меня», — сказал актер.

23-летнего актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа он якобы вывихнул росгвардейцу плечо. В его поддержку выступили десятки актеров, режиссеров, худруков и других знаменитостей. 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



