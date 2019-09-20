Устинов вышел из СИЗО

Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейцу на московской акции протеста, вышел из СИЗО. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Данное решение было принято после ходатайства Генпрокуратуры. Тем не менее, Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября. В этот день Мосгорсуд планирует рассмотреть аппеляцию по его уголовному делу.

3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков» на Пушкинской площади. Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча.

После оглашения приговора в защиту Устинова выступили ряд актеров, музыкантов и общественных деятелей. У здания администрации президента России на Старой площади в Москве прошли одиночные пикеты в его поддержку. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что направит своего представителя в суд на рассмотрение апелляции по его уголовному делу.

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