Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Генпрокуратура России просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия в отношении бойца ОМОНа на несогласованной акции оппозиции в Москве. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Ведомство считает вину актера доказанной, но ходатайствует о наказании, не связанном с реальным сроком лишения свободы.

По словам Куренного, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев уже подал апелляцию в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда.

Ранее ведомство просило выпустить актера из СИЗО до рассмотрения апелляции по его приговору, назначенного на 23 сентября.

3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал Павла Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков» на Пушкинской площади. Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча.

После оглашения приговора в защиту Устинова выступил ряд актеров, музыкантов и общественных деятелей. У здания администрации президента России на Старой площади в Москве прошли одиночные пикеты в его поддержку. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что направит своего представителя в суд на рассмотрение апелляции по его уголовному делу.

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