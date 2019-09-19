Генпрокуратура попросила суд отпустить актера Устинова из СИЗО

Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября, рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Генпрокуратура просит выпустить Устинова из-под стражи до рассмотрения апелляции по его приговору, назначенного на 23 сентября. Устинов не будет присутствовать на заседании и примет участие в слушании через видеосвязь изолятора.

Ранее в сентябре сообщалось, что в защиту Павла Устинова выступил ряд актеров, музыкантов и общественных деятелей. У здания администрации президента России на Старой площади в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку осужденного артиста. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что направит своего представителя в суд на рассмотрение апелляции по делу актера.

Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа вывихнул росгвардейцу плечо.

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