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Москалькова направит своего представителя в суд по делу актера Устинова

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата в суд на рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы из-за вывихнутого плеча полицейского. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили РАПСИ в пресс-службе омбудсмена.

Обращения по поводу Устинова находятся «в зоне особого контроля» Москальковой. Она направит своего сотрудника в суд «в целях соблюдения прав человека и гражданина», пояснили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о публичных акциях в поддержку Устинова, однако администрация главы государства не может влиять на суд.

В поддержку 23-летнего Устинова выступили многие известные люди, в том числе его коллеги-артисты Данила Козловский, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Кристина Асмус и другие.

Павел Устинов был задержан на несогласованном митинге 3 августа в Москве. Он получил тюремный срок по обвинению в насилии против сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, Устинов сопротивлялся при задержании, из-за чего омоновец вывихнул плечо.

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