Ургант назвал приговор Устинову решением Страшного суда

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант посочувствовал актеру Павлу Устинову, осужденному за сопротивление Росгвардии на 3,5 года колонии. В эфире шоу «Вечерний Ургант» он назвал судью, вынесшую такое решение, председателем Страшного суда. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

Ургант начал выпуск с новости о приговоре Устинову. Он иронически заявил, что не знает, кто прав: многочисленные коллеги актера, которые пытаются привлечь внимание к его делу, или «работающая, как часы, вот уже лет сто московская судебная система могла дать сбой». Также Ургант саркастически заметил, что фамилия судьи, вынесшей столь быстрое и четкое решение, — Криворучко.

Ведущий обратил внимание на то, что судья не просмотрела видеозаписи, демонстрирующие момент задержания Устинова, предпочтя им записи камер наблюдения. «Мы сейчас вам его покажем», — заявил Ургант. После этого он продемонстрировал зрителям фрагмент скандального клипа Тимати и Guf, который получил больше всего дизлайков в российском сегменте YouTube.

По словам Урганта, решение Тверского районного суда можно обжаловать в Московском городском суде. Выше него — Верховный и Конституционный суды, которые также могут отменить решение. «Ну, и в конце концов, не будем забывать, что еще есть и Страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко», — заключил ведущий.

Позднее, обсуждая освобождение из колонии футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, Ургант посоветовал им не стоять с телефоном на Пушкинской площади, чтобы вновь не вернуться в колонию.

16 сентября Тверской суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. По данным следствия, актера задержал 3 августа старший сержант Росгвардии Александр Лягин. Его охарактеризовали как «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча, по его словам, из-за сопротивления Устинова. Подсудимый не признал вину и заявил, что после этого случая провел 20 дней в больнице имени Склифосовского, куда его увезли на скорой.

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