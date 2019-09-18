В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова

В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 18 сентября.

Песков отметил, что юридически администрация президента не является адресатом пикетов. «Кремль не может влиять на суд», — напомнил он.

Пресс-секретарь призвал дождаться результатов апелляции, а также воздержаться от обобщающих выводов о подрыве доверия к судебной системе из-за конкретного дела.

Ранее в среду вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову. Он возмутился тем, что судья проигнорировал доказательства невиновности подсудимого, предоставленные адвокатами актерами, в частности, видео с задержания.

В поддержку Устинова также выступили деятели культуры, запустив в сети флешмоб. Также в сети была опубликована петиция с требованием освободить актера.

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