Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца, является «вопиющей несправедливостью». Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Политик отметил, что в интернете опубликовано множество видеороликов, доказывающих невиновность Устинова. «На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», — написал Турчак.

Также вице-спикер Совфеда назвал нечестной и несправедливой ситуацию, в которой суд не принимает во внимание доказательства защиты. «Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы?» — отметил он.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве. Омоновец, по данным следствия, при задержании актера вывихнул плечо.

Российские актеры, режиссеры и худруки театров массово выступили в поддержку Устинова, запустив в сети флешмоб. В частности, к акции присоединились Максим Виторган, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Александр Петров, Данила Козловский и Ирина Горбачева.

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