Соловьев обвинил поддерживающих Устинова в хайпе и захотел оплатить ему адвоката

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Телеведущий Владимир Соловьев изъявил желание оплатить адвоката актеру Павлу Устинову, приговоренному к 3,5 года колонии. Свое обращение он выложил в личном Telegram-канале.

Соловьев заявил, что обойдется без «пошлости» и не будет привлекать внимание к поведению сотрудников Росгвардии и властей. Он обратился к актерам, которые пытались привлечь внимание к приговору Устинову, окрестив их «радостно хайпующими». По его словам, коллеги не думали в этот момент о самом осужденном.

Ведущий предложил найти Устинову адвоката или оплатить услуги этого специалиста. Он уточнил, что с таким же предложением выступала Тина Канделаки. Соловьев заметил, что суд — это инструмент, и грамотный юрист сможет донести до судьи свою точку зрения в суде более высокой инстанции.

Накануне Соловьев с недоверием высказался относительно коллег Устинова, защищающих его. По мнению телеведущего, слепо защищать Устинова не стоило. В ответ многие неодобрительно высказались о журналисте.

16 сентября 2019 года Тверской суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии. По данным следствия, его задержал 3 августа старший сержант Росгвардии Александр Лягин. Согласно показаниям, Устинов нарушал общественный порядок и активно участвовал в массовых беспорядках. Во время задержания сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча. Устинов не признал вину. После оглашения приговора в его защиту выступили множество знаменитостей.

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