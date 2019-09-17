Раскрыто отношение Путина к резонансным уголовным делам

Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, в том числе в отношении актера Павла Устинова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 17 сентября.

«Президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно. (...) Есть вердикт суда и есть законные права по опротестованию этого вердикта», — сказал он.

Так он ответил на вопрос, должен ли глава государства реагировать на дела, вызывающие общественный резонанс.

Накануне Дмитрий Песков, комментируя приговор Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, усомнился в том, что одно конкретное дело подорвет доверие россиян к Росгвардии. 23-летнего актера посадили из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца.

Ранее реальные сроки получили пятеро участников несанкционированных акций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!