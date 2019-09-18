В Кремле посмотрели видео задержания актера Устинова

В Кремле посмотрели видео задержания артиста Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года из-за вывихнутого плеча омоновца, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 18 сентября.

«Но это не является основанием для каких-то законных действий. Единственным основанием является то, что была апелляция», — сказал он.

Песков также сообщил, что в Кремле осведомлены об акциях в поддержку Павла Устинова, и напомнил, что администрация президента не может влиять на суд. По его словам, следует дождаться итогов апелляции.

Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе резонансных дел, в том числе знает о ситуации с актером.

Ряд политиков, общественных и культурных деятелей посчитали несправедливым приговор актеру. В частности, в его защиту выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, актрисы Елизавета Боярская и Кристина Асмус.

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