Актер Павел Устинов записал первое видеообращение после освобождения

Актер Павел Устинов, которого освободили из СИЗО под подписку о невыезде, записал видеообращение. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Актер поблагодарил всех за поддержку. Особенно он отметил помощь руководителя московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, а также своего коллеги Александра Паля. Артист признался, что пока не пришел в себя, и пообещал дать более подробный комментарий позже.

Павел Устинов, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы по делу о вывихе плеча росгвардейцу, вышел из СИЗО в пятницу, 20 сентября. Такое решение было принято после ходатайства Генпрокуратуры. До 23 сентября Устинов будет находиться под подпиской о невыезде.

3 августа сообщалось, что старший сержант полиции задержал Устинова на Пушкинской площади за нарушения общественного порядка. Тот оказал сопротивление, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча.

После оглашения приговора в защиту актера выступил ряд актеров, музыкантов и общественных деятелей. У здания администрации президента России на Старой площади в Москве прошли одиночные пикеты в его поддержку.

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