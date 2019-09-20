Кремль отказался комментировать выход Устинова из СИЗО

В Кремле воздерживаются от комментирования судебных решений по делу актера Павла Устинова, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 20 сентября.

«Не наше дело давать заключение, что повлияло на изменение меры пресечения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в пятницу Мосгорсуд отпустил актера под подписку о невыезде. Устинов будет находиться под подпиской до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу. Молодой человек настаивает на своей невиновности. По его словам, в момент задержания он ждал встречи с другом.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил его 3,5 годам колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа он якобы вывихнул росгвардейцу плечо. Дело вызвало общественный резонанс, так как судья отказался приобщить к материалам дела запись с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент задержания. В поддержку актера выступили политики, деятели культуры и общественники.

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