Адвокат назвал торжеством справедливости освобождение Устинова

Адвокат Анатолий Кучерена, согласившийся по просьбе народного артиста России Константина Райкина защищать интересы Павла Устинова, назвал решение Мосгорсуда об освобождении 23-летнего актера торжеством справедливости. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 20 сентября.

«Справедливость восторжествовала. Все наши доводы о том, что содержание под стражей в качестве меры пресечения — это слишком суровая мера», — заявил адвокат, отметив, что положительные характеристики Устинова должны были учесть еще в суде первой инстанции.

При этом он отметил, что у суда были опасения касательно освобождения Устинова, но окончательным решением он доволен. «Считаю, что решение честное и справедливое», — заключил Кучерена.

В дальнейшем будет решаться вопрос о защите Устинова и подготовке к апелляции. По словам адвоката, он занят оформлением необходимых для освобождения актера из СИЗО документов.

Мосгорсуд отпустил актера под подписку о невыезде ранее, 20 сентября. Устинов будет находиться под подпиской до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу. Такое решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре столицы. По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча. В то же время сам Устинов отметил, что его увезли на скорой в больницу имени Склифосовского, где он провел 20 дней.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

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