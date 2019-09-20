Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова

Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейцу на московской акции протеста. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Молодого человека освободят из СИЗО. Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры.

Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляционную жалобу на приговор.

19 сентября представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что Генпрокуратура считает вину актера доказанной, но ходатайствует о наказании, не связанном с реальным сроком лишения свободы.

3 августа старший сержант полиции Александр Лягин во время задержания находившегося на Пушкинской площади Павла Устинова получил вывих плеча. Молодой человек утверждает, что не участвовал в акции протеста, а ожидал друга. Однако суд решил, что Устинов нарушал общественный порядок, являлся активным участником массовых беспорядков и применил насилие в отношении представителя власти во время задержания.

Против приговора, вынесенного актеру 16 сентября, выступил ряд актеров, музыкантов и общественных деятелей. У здания администрации президента России на Старой площади в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Устинова. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что направит своего представителя в суд на рассмотрение апелляции по его уголовному делу.

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