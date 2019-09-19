Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актера Павла Устинова следовало приговорить к одному году условно за применение насилия к росгвардейцу. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает ТАСС.

Золотов отметил, что 3,5 года колонии, к которым был приговорен Устинов, следует добавить к сроку блогера Владислава Синицы. Ранее он был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в экстремизме за призывы к насилию в отношении родственников силовиков.

Глава Росгвардии отметил, что Синице повезло, что он не попался сотрудникам службы и, по его мнению, блогер отделался небольшим сроком наказания.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении актера Павла Устинова из под ареста до рассмотрения апелляции по его делу в понедельник 23 сентября. Ходатайство будет рассмотрено судом в пятницу 20 сентября.

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