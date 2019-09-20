Москалькова отреагировала на освобождение актера Устинова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на освобождение актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы из-за вывихнутого плеча сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, вынесенное Мосгорсудом решение является «поистине справедливым». «Сегодня мы как раз услышали доводы в первую очередь прокурора, защиты о том, что человек должен быть освобожден из-под стражи и ему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде...», — сказала Москалькова.

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову. Молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу.

Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа якобы вывихнул росгвардейцу плечо. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы. 19 сентября Генпрокуратура попросила суд отпустить актера из СИЗО.

В поддержку 23-летнего Устинова массово выступили российские актеры, режиссеры и худруки театров. Флешмоб поддержали такие артисты, как Максим Виторган, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Александр Петров, Данила Козловский и Ирина Горбачева.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!