Севший за вывихнутое плечо омоновца актер Устинов заявил о своей невиновности

Актер Павел Устинов, которого суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима из-за вывихнутого при его задержании плеча росгвардейца, заявил о своей невиновности. Об этом «Интерфаксу» заявил новый адвокат Устинова Анатолий Кучерена, который 19 сентября провел свою первую встречу с подзащитным в СИЗО.

«Мы сегодня встретились в СИЗО, я задал ему несколько вопросов. Он рассказал мне, что не причастен к тому, в чем его обвиняют», — рассказал юрист. По словам адвоката, подзащитный ждал своего товарища, и в момент, когда Устинов собирался ему позвонить, его задержали.

Кучерена стал адвокатом Устинова накануне, 18 сентября. Соответствующее решение он принял по просьбе народного артиста России Константина Райкина. В поддержку 23-летнего Устинова массово выступили российские актеры, режиссеры и худруки театров. Флешмоб поддержали такие артисты, как Максим Виторган, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Александр Петров, Данила Козловский и Ирина Горбачева.

Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа якобы вывихнул росгвардейцу плечо. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы. 19 сентября Генпрокуратура попросила суд отпустить актера из СИЗО.

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актера следовало приговорить к одному году условно за применение насилия к росгвардейцу. По его словам, 3,5 года колонии следует добавить к сроку блогера Владислава Синицы, которые ранее был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в экстремизме за призывы к насилию в отношении родственников силовиков.

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