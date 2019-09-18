Адвокат откликнулся на просьбу Райкина о защите Устинова

Адвокат Анатолий Кучерена согласился по просьбе народного артиста России Константина Райкина защищать интересы 23-летнего актера Павла Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца. Об этом он заявил ТАСС в среду, 18 сентября.

«Я получил письмо народного артиста Константина Райкина <...> с просьбой стать защитником Устинова. Я дал свое согласие. Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе», — сказал он.

В поддержку 23-летнего артиста массово выступили российские актеры, режиссеры и худруки театров. Флешмоб поддержали такие артисты, как Максим Виторган, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Александр Петров, Данила Козловский и Ирина Горбачева.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре столицы. По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча. В то же время сам Устинов отметил, что его увезли на скорой в больницу имени Склифосовского, где он провел 20 дней.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

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