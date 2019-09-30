Актеру Устинову заменили реальный срок условным

Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

23-летнего актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за участие в несогласованной акции 3 августа, на которой он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге 20 сентября Павла Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

24 сентября актер записал ролик, в котором пообещал поддерживать осужденных за участие в митингах и поблагодарил неравнодушных людей, благодаря усилиям которых он оказался дома.

В тот же день стало известно, что видео с его задержанием вызвало вопросы у председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который отметил, что запись необходимо «исследовать».

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