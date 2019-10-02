Российские актеры записали видео в поддержку осужденных за участие в митингах

Российские актеры записали видео в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года. Ролик доступен на YouTube-канале «Свободу всем».

В записи приняли участие Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный.

Видео называется «Прямая речь». Актеры рассказывают истории осужденных за участие в акциях протеста от первого лица. Для подготовки ролика были использованы стенограммы заседаний суда и интервью фигурантов дела.

«В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам "московского дела" может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», — сказано в подписи к видео.

Российские актеры стали оказывать активную поддержку осужденным за участие в митингах после того, как суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца. Дело вызвало общественный резонанс, так как судья отказался приобщить к материалам дела запись с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент задержания. После этого суд заменил реальный срок на один год лишения свободы условно.

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