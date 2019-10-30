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Стало известно о задержании нового фигуранта «московского дела»

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Следователи задержали очередного участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве. Об этом в среду, 30 октября, сообщает издание Baza.

32-летний Павел Новиков был задержан утром во вторник, 29 октября. Его допросили в главном здании Следственного комитета России (СКР) в Москве. Мужчину подозревают в том, что он с бутылкой напал на полицейского.

Следствие намерено просить суд об аресте Новикова из опасений, что он попытается сбежать или начнет давить на свидетелей.

Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых фигурантов «московского дела». Четверо были задержаны, двоим удалось скрыться.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от трех до 10 тысяч человек. Полицейские задержали более тысячи активистов, несколько человек впоследствии стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки.

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