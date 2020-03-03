Путин назвал цель существования оппозиции

Несистемная оппозиция нужна, чтобы улучшать жизнь граждан. Такую цель ее существования назвал президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, оппозиционеры вносят большой положительный вклад в жизнь страны. «Они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что сторонники и противники власти должны соблюдать правила проведения уличных акций, иначе может произойти «полная разбалансированность» в стране. «Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вот если не реагировать, будут жечь, будут бить витрины», — пояснил Путин.

Он добавил, что на публичное мероприятие сначала надо получить разрешение, а если чиновники его не дают — добиваться.

Ранее Владимир Путин обратился к российской оппозиции и посоветовал ее представителям предложить позитивную программу вместо постоянной критики власти. Он рекомендовал пользоваться интернетом для выражения своего мнения, а не выходить на несанкционированные протесты, которые, по его мнению, используются для провоцирования силовиков и создания общественного резонанса.

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