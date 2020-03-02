Путин заявил об исключающей желание воевать с Россией уникальной обороне

Россия не намерена воевать с другими государствами и создает уникальную ситуацию в сфере обороны, исключающую у других стран желание развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире», — сказал он.
По его словам, теперь другие страны вынуждены догонять оборонные возможности РФ, такой ситуации раньше никогда не было.
При этом по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, подчеркнул глава государства.
В ходе интервью российский лидер также отметил, что гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что задача новейших систем российского вооружения заключается лишь в обеспечении безопасности в условиях растущих угроз.