Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. Такое назначение раскрыл в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, США при этом создавали систему противоракетной обороны, чтобы нарушить эту стабильность и баланс. Путин отметил, что Вашингтон считал, будто такой «антиракетный зонтик» не позволит другой стороне ответить в случае применения ими ядерного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что гиперзвуковые комплексы принципиально важны не только для Москвы, но и для международной безопасности. По словам Путина, благодаря такому стратегическому балансу, мир после Второй мировой войны удержался от крупных вооруженных конфликтов.

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