Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском уникального оружия

Президент Владимир Путин заявил, что в ходе инцидента в Северодвинске, где при взрыве погибли люди, велась разработка не имеющего аналогов в мире оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, вручившего семьям погибших ордена Мужества, их родные внесли свой незаменимый вклад в укрепление страны. «Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед», — сказал он.

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Путин добавил, что сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. Россия, добавил он, несмотря ни на что, будет совершенствовать это оружие.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв. Американские спецслужбы считают, что это случилось при попытке поднять ракету «Буревестник», ранее упавшую в воду во время неудачного испытания, со дна моря.

По официальной информации, авария произошла в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны. После взрыва Росгидромет сообщил о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска, однако вскоре эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации после инцидента не представляло опасности для местных жителей.

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