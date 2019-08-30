В США назвали новую версию взрыва на полигоне под Северодвинском

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки.

Утверждается, что на одном из трех судов, участвующих в спасательной миссии, прогремел взрыв, разрушивший ракету, ранее упавшую в море во время неудачного испытания. При этом в отчете разведки не говорится об угрозе здоровью людей или окружающей среде вследствие инцидента.

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Согласно официальным данным, авария 8 августа, связанная с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке, стала причиной гибели семи человек.

После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

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