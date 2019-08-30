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В США назвали новую версию взрыва на полигоне под Северодвинском

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Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки.

Утверждается, что на одном из трех судов, участвующих в спасательной миссии, прогремел взрыв, разрушивший ракету, ранее упавшую в море во время неудачного испытания. При этом в отчете разведки не говорится об угрозе здоровью людей или окружающей среде вследствие инцидента.

Согласно официальным данным, авария 8 августа, связанная с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке, стала причиной гибели семи человек.

После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

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