Путин высказался о голосовании по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что граждане в ходе голосования по поправкам к Конституции 22 апреля поддержат изменения в Основной закон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть "вправо", что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, закон не ограничивает, не ставит ограничений в этой связи», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, на первом плане всегда будет жизнь и здоровье россиян. «Поэтому, если эпидемиологическая обстановка позволит — будем проводить это голосование всероссийское, если нет — мы немножко его подвинем», — заверил Путин.

17 марта президент подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Согласно документу, на голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Закон о поправках к Конституции ранее был поддержан Конституционным судом, одобрен Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки.

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