Президент России Владимир Путин рассказал про условие проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое должно пройти 22 апреля. Об этом он сообщил в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, передает РИА Новости.

По словам Путина, голосование пройдет, если это позволит эпидемиологическая ситуация. «Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», — заявил он, подчеркнув, что здоровье граждан превыше всего.

При этом президент не исключил, что голосование может быть перенесено, если это потребуется.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. На голосование будет вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими Основному закону. В заключении КС сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Совфедом. В документе более 400 пунктов.

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