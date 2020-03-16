Конституционный суд не увидел в поправке о боге отказ от светского государства

В Конституционном суде пояснили, что поправка в Конституцию России с указанием на веру в Бога не означает отказ от светского характера страны. Об этом говорится в заключении, опубликованном на сайте суда.

Согласно тексту документа, упоминание бога в Конституции «призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности». Поправка не призвана поставить «в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности».

Материалы по теме Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию Теперь документ должен одобрить Конституционный суд. Затем пройдет всенародное голосование

О том, что Конституционный суд признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, стало известно ранее 16 марта. Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассматривали председатель суда Валерий Зорькин и все остальные судьи КС, кроме Константина Арановского, в конце февраля заявившего, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!