Конституционный суд объяснил поправку о браке как союзе мужчины и женщины

В Конституционном суде пояснили, что поправка в Конституцию России о браке как союзе мужчины и женщины не снимает с государства обязанности уважать различия, в том числе в сексуальной ориентации. Об этом говорится в заключении, опубликованном на сайте суда.

«Поскольку одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, в основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера в области семейных отношений в Российской Федерации лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что согласуется со статьями 7 и 38 Конституции Российской Федерации и не противоречит

Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12)», — говорится в тексте заключения.

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В документе отмечается, что государство не обязано создавать условия для пропаганды союзов лиц разного пола. «Вместе с тем это не означает, что предлагаемое положение <...> снимает с государства конституционные обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни, уважать связанные с нею различия, принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации», — сказано в заключении.

О том, что Конституционный суд признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, стало известно ранее 16 марта. Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассматривали председатель суда Валерий Зорькин и все остальные судьи КС, кроме Константина Арановского, в конце февраля заявившего, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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