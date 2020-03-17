Изменение Конституции назвали необходимостью

Периодическое внесение поправок в Основной закон страны необходимо. Такое мнение высказали эксперты в рамках презентации доклада о международном опыте изменения Конституции. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Мы слышим мнения, что в Конституцию нельзя вносить поправки ни при каких обстоятельствах, при этом эта позиция расходится с ведущими мировыми точками зрения и с международными организациями, которые, наоборот, сегодня говорят о необходимости периодического изменения Основного закона с учетом реалий», — объяснил председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

Он подчеркнул, что все современные государства в ходе развития меняли пункты Основного закона.

Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод также подчеркнул, что внесение поправок в Конституцию соответствует международной практике. Он отметил, что во время общероссийского голосования будет осуществляться максимально широкое, открытое и беспристрастное наблюдение.

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

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