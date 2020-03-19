Российское правительство назвало коронавирус мировым кризисом

Правительство России назвало эпидемию коронавируса одним из худших мировых кризисов в здравоохранении за последние 50 лет, сообщается на сайте Кабмина.

«Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. <...> Сложившаяся ситуация — это вызов всему обществу», — говорится в сообщении о мерах защиты населения от инфекции.

Власти предупредили, что в случае ухудшения ситуации в России либо других государствах могут быть усилены ограничительные меры. Речь идет о сокращении и отмене любых массовых мероприятий, перевод работников на удаленную работу, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями.

«Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они являются эффективными для противодействия эпидемии», — сказано в публикации.

В Кабмине призвали россиян к слаженным действиям, ответственности за свое и чужое здоровье. Там отметили, что правительство делает все необходимо для предотвращения распространения вируса и оказания медицинской помощи гражданам.

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